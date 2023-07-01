لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023.. اعرف الخطوات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط التي يجب توافرها في المواطن المتقدم لللاشتراك في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وأبرزها أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، كما تتولى الوزارة حصر دوري واستعلام عن المشتركين ضمن البرنامج، للتأكد من استمرار أحقية حصول الفرد أو الأسرة على الدعم النقدي.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي، خدمات إلكترونية عدّة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ومنها لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023، للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن حالة الطلب أو تقديم شكوي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023، والذي يمكن زيارته من خلال الدخول على هذا الرابط.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، واختيار خدمة «الاستعلام عن تكافل وكرامة»، والضغط على «استعلم عن نتيجتك».

وتتم هذه الخطوات من خلال تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالشخص الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة يوليو 2023، وعلى الفور تظهر لك نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة سواء «تكافل أو كرامة»، سواء كانت البطاقة سارية أو متجمدة، وحال سريان البطاقة ستظهر لك قيمة الدعم النقدي الخاصة بك لشهر يوليو 2023.