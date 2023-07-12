مطران مغاغة: لا يجوز كسر صيام الأربعاء خلال الاحتفال بـ«عيد الرسل»

يحيي الأقباط، ذكرى استشهاد القديسين بولس الرسول وبطرس الرسول المعروف باسم « عيد الرسل»، اليوم، أوضح الأنبا أغاثون، مطران مغاغة والعدوة، أن طقوس احتفال الكنيسة بهذه المناسبة تستمر حتى منتصف الليل.

الأنبا أغاثون يوضح طقس عيد الرسل 2023

قال الأنبا أغاثون عن طقوس الاحتفال بـعيد الرسل 2023 : «تعيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو والخامس من شهر أبيب، بعيد آبائنا الرسل الأطهار، وهي مناسبة تتعلق باستشهاد الرسولين بطرس وبولس، وتعتبر الكنيسة هذا العيد هو عيد للآباء الرسل ككل، على الرغم من أن كل رسول له عيد علي حده، نظراً إلى أن القديس بطرس الرسول من تلاميذ المسيح الأثنى عشر، ويمثلهـما، وكذلك القديس بولس الرسول الذي أضيف للرسل السبعين ويمثلهما».

مطران مغاغة: الاحتفال بعيد الرسل دون كسر الصوم

أكد مطران مغاغة أن «طقس عيد الآباء الرسل يكون كالآتي: نظراً لأن العيد اليوم الأربعاء، لذلك يجب تتميم طقس العيد، دون كسر صوم يوم الأربعاء، نظراً إلى أن صوم يومي الأربعاء والجمعة، من أصوام الدرجة الأولى، ولا يجوز الفطر فيهما، ألا في عيدي الميلاد والغطاس المجيدين، ففيهما يكون الإفطار كاملاً، وكذلك يجوز الإفطار فيهما عن الصوم الانقطاعي فقط، في الأعياد السيدية بالإضافة إلى يوم ٢٩ من الشهر القبطي».

وأضاف أن طقوس العيد تتضمن «صلاة رفع بخور باكر، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكذلك صلاة اللقان في الساعة الحادية عشر صباحاً، ويتم رفع الحمل وصلاة القداس الساعة الثانية عشر ظهراً».