جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي محافظة كفر الشيخ، من المقرر أن يبدأ يوم 15 يوليو الجاري، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي محافظة كفر الشيخ

وأوضحت المديرية، أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي محافظة كفر الشيخ، سيؤديه الطلاب على نطاق جميع الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، على النحو التالي:

- السبت 15 يوليو: مادة اللغة العربية، والتي تبدأ من الساعة الـ9 حتى الثانية عشر.

- الأحد، 16 يوليو: مادة رياضيات، والتي تبدأ من الساعة الـ9 حتى الثانية عشر.

- الإثنين، 17 يوليو: مادة الكيمياء، والتي تبدأ من الساعة الـ9 حتى الثانية عشر.

- الثلاثاء، 18 يوليو: مادة الأحياء من الساعة الـ9 حتى العاشرة والنصف، مادة التاريخ من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر والنصف.

الأربعاء، 19 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الثانية، من الساعة الـ9 وحتى العاشرة والنصف، مادة الفلسفة والمنطق، من الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر والنصف.

- السبت، 22 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الأولي، من الساعة الـ9 وحتى الحادية عشر والنصف.

- الأحد، 23 يوليو: مادة الفيزياء، من الساعة الـ9 وحتى العاشرة والنصف.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي محافظة كفر الشيخ 15يوليو

يذكر أن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي محافظة كفر الشيخ، يؤديه الطلاب على مستوى 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بداية من يوم السبت المقبل 15 يوليو الجاري.