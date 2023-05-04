أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في كفر الشيخ 2023، على أن تكون بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي بداية من يوم 6 مايو، وذلك بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم السبن، كالتالي:

- السبت 6 مايو مادة اللغة العربية.

- الاثنين 8 مايو، مادة الكيمياء.

- الأربعاء 10مايو ،مادة الجغرافيا.

- السبت 12مايو، مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ.

- الاثنين 15مايو، اللغة الأجنبية الأولي.

- الأربعاء 17 مايو، مادة الفيزياء.

- السبت 20 مايو، مادة الفلسفة والمنطق.

- الاثنين 22 مايو، مادة الرياضيات.

- الأربعاء 24 مايو، مادة الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في كفر الشيخ 2023

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لموقع الوطن، أنه جرى الانتهاء من جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في كفر الشيخ 2023، ونشره عبر صفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكذلك على صفحات المدارس المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية بالإقليم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في كفر الشيخ 2023

وأضاف، أنه جرى توفير كل السبل والإمكانيات أمام أبنائنا الطلاب قبل بدء الامتحانات، تيسيرا على طلاب الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة، وذلك من خلال غرف العمليات داخل كل إدارة تعليمية، علي محافظة كفر الشيخ، والتواصل من خلال غرفة العمليات المركزية داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمدينة كفر الشيخ، وذلك عقب الإعلان عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في كفر الشيخ 2023.