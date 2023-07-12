«الأرصاد»: منخفض الهند الموسمي يتسبب في ارتفاع الحرارة والرطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال هذه الأيام يتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وهذا المنخفض يحمل كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة، مما يشعرنا بارتفاع كبير بدرجات الحرارة، على الرغم من أن درجات الحرارة في الظل تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم من المتوقع أن تسجل 35 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بدرجة حرارة محسوسة 38 درجة مئوية.

فترات النهار تشهد زيادة سطوع أشعة الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن فترات النهار تشهد زيادة بفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، مما يساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ويكون الطقس فترات النهار حار رطب على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة نهارا في المناطق الجنوبية بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لفترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا في فترات الصباح الباكر، ويكون الطقس معتدلا على أغلب محافظات الجمهورية.

نشاط نسبي للرياح بمعظم المحافظات

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد نشاطا نسبيا للرياح بمعظم المحافظات، مما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الشعور بنسب الرطوبة خلال المساء وساعات الليل.