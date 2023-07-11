«الأرصاد»: نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، تزامنا مع استمرار تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة، لافتةً إلى أن نشاط الرياح اليوم لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية، لافتةً إلى أن أجواء النهار تكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن، مع دخول الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، حيث نشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر»، لافتةً إلى أنه اعتبارا من اليوم، ستبدأ الأمواج في الانخفاض بالبحر المتوسط ويكون البحر معتدلا ومؤهلا لكل أعمال الصيد وأعمال الملاحة البحرية والتنزه، حيث يتراوح ارتفاع الامواج ما بين 1.5 متر إلى مترين.