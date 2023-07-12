تحذير عاجل من الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة شهرين

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل المنخفض الهندي الحار الذي سيضرب مصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن منخفض الهند هو عبارة عن كتلة هوائية تؤثر على مصر خلال فصل الصيف فقط، لافتًا إلى أنها تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار والليل.

ارتفاع الحرارة من الخميس المقبل حتى منتصف الأسبوع

وأشار أن تأثير امتداد هذا المنخفض يظهر على مصر خلال شهري 7 و8 بشكل واضح على كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أول ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة اعتبارًا من الغد ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقع شاهين أن تصل درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى لـ38 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح وستكون درجات الحرارة المحسوسة 39 درجة.

وأكد أن نسبة الرطوبة كانت تصل لـ70% ولكن وجود منخفضات في طبقات الجو العليا وتحولها لسحب يقلل الشعور بها وأن عدم وجود منخفضات سيؤدي لشعور المواطنين باختناق وارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، مشددًا على أن نسب الرطوبة تكون محسوسة خلال ساعات النهار والليل، ناصحًا بالتواجد في الأماكن جيدة التهوية.