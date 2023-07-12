تحصيل 33 ألف جنيه غرامات خلال حملة مكبرة على الأسواق بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأحياء؛ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، لمراقبة الأسعار، والإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات ومواصلة الحملات الانضباطية؛ وللقضاء على ظاهرة رفع الأسعار غير المبررة واستغلال المواطنين.

حملة مكبرة بحي الجمرك

وفي هذا الصدد، قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لـ«الوطن»، إن الحي قاد حملة مكبرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري، وتموين الجمرك، الأمن الصناعي، مكتب العمل، التفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياه، والإدارات المعنية بالحي؛ للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

33 ألف جنيه غرامات فورية

وأوضحت رئيس حي الجمرك، أن الحملة عن تحصيل 33 ألف جنيه غرامات فورية، وتحرير 14 محضرا متنوعا، و27 إنذارا، وإزالة والتحفظ على 30 حالة إشغال، وإعدام حوالي 2 كيلوجرام أغذية فاسدة، مؤكدة أن الحملات مستمرة لفرض هيبة الدولة وعودة الانضباط لشوارع الحي والتأكد من التزام الباعة والمحلات بالأسعار المحددة.