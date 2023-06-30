مليون جنيه غرامات فورية على الذبح المخالف بالإسكندرية في أيام العيد

شن حي شرق في الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة لمنع إقامة أي شوادر، والالتزام باشتراطات الذبح بالمجازر، دون الطرق العامة، شملت الحملة مناطق متعددة بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ620 ألف جنيه.

غرامات بقيمة 108 آلاف جنيه في حي الجمرك

وقادت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، حملة لمتابعة منع إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، استهدفت شارع السيد محمد كريم، سيدي ياقوت، علي بك جنينة، السيد إبراهيم جودة، وكالة الليمون، قبو الملاح، الغزالي، الحجاري، شارع رأس التين، مسجد طاهر بك، عبد الفتاح السمنودي، جامع النقراشي، الباب الأخضر، سوق راتب، القاضي سند، صفر باشا، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ108 آلاف جنيه.

حى المنتزة أول 93 ألف جنيه

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لحظر الذبح العشوائي بالشوارع، وحظر إقامة أي شوادر لعرض الحيوانات بالطرق العامة، شملت شارع عقل باشا، شارع «البكباشي العيسوي، وابن عقيل، ومسجد الصداقة، وجمال عبد الناصر، وعزبة السيوف، وخالد بن الوليد، وعمر بن عبد العزيز»، أسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر بـ93 ألف جنيه.

حي وسط 88 ألف جنيه

ووجه حي وسط، برئاسة الأستاذه عزة سعد، حملة مكبرة لحظر إقامة الشوادر أو ذبح الأضاحى بالطرق العامة، شملت منطقة الإبراهيمية، محرم بك، الحضرة القبلية والبحرية، وأسفرت عن فرض غرامات فورية تقدر بـ88 ألف جنيه.

المنتزة ثان 57 ألف جنيه

وواصل حي المنتزة ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملاته للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر الحكومية، وإزالة الشوادر بحرم الطريق العام، استهدفت طريق الطابية، عزبة حوض 10، المنشية البحرية، المهداوي، ملك حفني قبلي، الحرمين، تقسيم الزهور، 30 الجديد، الصفا والمروة، أسفرت عن تغريم المخالفين بقيمة 57 ألف جنيه.

حي غرب 29 ألف جنيه

وقادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، حملة مكبرة لمنع إقامة أي شوادر بالطرق العامة، شملت منطقة «كرموز، مينا البصل، كرموز، راغب باشا، النخيل، ابن السيار، عين جالوت»، وأسفرت عن إزالة 9 فروشات أغنام، وفرض غرامات فورية تقدر بـ29 ألف جنيه.

جاء في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يحظر على المواطنين كافة أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفي حالة المخالفة يتخذ الحي المختص الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.