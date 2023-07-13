محاكمة جنائية لعصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية في البحيرة

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 7 أشخاص بتهمة سرقة 14 من ألواح الطاقة الشمسية، إلى المحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقي مركز شرطة بدر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة 14 لوحا من ألواح الطاقة الشمسية، من أرضه الكائنة بدائرة المركز.

القبض على أفراد العصابة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مُكون من 7 أشخاص، 2 منهم مُسجلين جنائيًا ومحل إقامتهم في نطاق محافظتي البحيرة والأقصر، وتخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضي الزراعية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن البحيرة والأقصر تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة و9 وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز.

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط 148 لوح طاقة شمسية تقدّر قيمتها بمليون و480 ألف جنيه، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وسيارتي ربع نقل، ومركبة «توك توك»، المستخدمين في نشاطهم الإجرامي.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين بسرقة ألواح الطاقة الشمسية، يقول المحامي محمد ثابت إنّه سينطبق عليهم المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل عقوبتهم إلى الحبس لأنها الواقعة لم تقترن بظروف مشددة.