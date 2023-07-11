إحالة 3 عمال للجنايات بتهمة سرقة مصنع بأكتوبر

قرر المحامي العام لنيابة أكتوبر، إحالة 3 عمال لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي 15 ألف جنيه وأوراق خاصة من داخل مصنع للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، مع استمرار حبس المتهم لتحديد جلسة محاكمته بإحدى الدوائر.

سرقة 15 ألف جنيه وأوراق خاصة

ترجع أحداث الواقعة لمنتصف شهر مارس الماضي، عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من «ع. ع» 47 سنة، صاحب مصنع للمواد الغذائية، أفاد باكتشافه كسر مكتب المحاسب وسرقة خزينة صغيرة بداخلها مبلغ مالي 15 ألف جنيه وأوراق خاصة، على الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثاني، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين كسر مكتب المحاسب من الكالون.

ووفقا للتحريات، أن المتمهمين كشفتهم كاميرات المراقبة، وتم ضبطهم أثناء اختبائهم بأحد الأماكن وتبين أنهم «عبد الرحمن. م» 24 سنة عامل بالمصنع، و«عبدالله. م» 24 عامل سابق بالمصنع، و«محمود. ع» 29 سنة صديق الثاني، ألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهما الواقع.

تسلقوا على السور إلى غرفة المحاسب

وبحسب اعترافاتهم، تسلقوا على السور إلى غرفة المحاسب، وسرقوا الخزينة، وتوجهوا بها إلى أحد العقارات تحت الإنشاء، وكسروها باستخدام مطرقة، واستولوا منها على المبلغ المالي، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون

يقول المحامي عمرو عبدالسلام الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات وردت بها من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.