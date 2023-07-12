محافظ القليوبية: توفير تيسيرات للمستثمرين لدعم وتطوير الصناعة المحلية

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من مصانع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كل احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل المعوقات أمامهم، للخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وتفقد المحافظ مصنعين لتصنيع منتجات ومشتقات الألبان، ومصنعا لتغليف الخضروات والفاكهة، ومصنعا لإنتاج اللحوم المصنعة وتغليف البيض الأورجنيك.

معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع

واستمع محافظ القليوبية لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، وأشاد بالمنتجات التي تقوم المصانع بتصنيعها، والتي يتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة وكذلك فرص عمل للشباب.

توفير سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة

والتقى محافظ القليوبية عددا من العاملين بتلك المصانع، للتأكد من توفير سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية ببنها، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصنع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة.

تيسيرات لجذب المستثمرين

وأكد محافظ القليوبية، حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.