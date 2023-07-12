«الأرصاد» تقدم نصائح للمواطنين للتغلب على موجة الطقس الحارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الخميس تتعرض البلاد لموجة من الارتفاع في درجات الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، تصاحبها زيادة في نسب الرطوبة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 36 و38 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ولذلك من الضروري أن نأخذ حذرنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا فترة الظهيرة من الساعة 12 مساءً وحتى 4 عصرا، حيث تشهد تلك الفترة أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله.

تراجع نشاط الرياح

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه حال التواجد في الشارع خلال الظهيرة يجب ارتداء غطاء للرأس وشمسية وكاب وأي شيء يحمي من أشعة الشمس المباشرة، هذا بجانب نوعية الملابس القطنية فاتحة اللون، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والتواجد بأماكن جيدة التهوية، مما يساعد على عدم الشعور برطوبة الجو، مشيرة إلى أن نشاط الرياح الذي كان يؤثر على ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، والذي أدى لإغلاق بعض الشواطئ، انتهى، وبدأت تهدأ سرعات الرياح من الأمس وبالتبعية تنخفض الأمواج، واليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع البحرين الأحمر والمتوسط سيكونان مؤهلان لكافة الأنشطة البحرية والصيد والملاحة البحرية والتنزه.

الطقس ليلا يحمل نسب رطوبة بالساعات الأولى من الليل

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس ليلا يحمل نسب رطوبة خلال الساعات الأولى من الليل، ولكن مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة ومستقرة، هذا بجانب نشاطا نسبيا للرياح يشعرنا بنسمات لطيفة، وأجواء فترات الليل مستقرة تماما.