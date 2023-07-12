الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل

كشفت «الأرصاد الجوية» عن موجة حارة جديدة تضرب الأنحاء كافة بداية من الغد وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمختلف الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

الأرصاد: موجة حارة

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وفق ما كشفته الأرصاد بشأن موجة حارة هي الأولى خلال صيف 2023.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الخميس

وبشأن درجات الحرارة، الناجمة عن الموجة الحارة، أوضح خبراء الأرصاد أن العظمى في القاهرة والوجه البحري 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية، السواحل الشمالية 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية، جنوب سيناء 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية، شمال الصعيد 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

وتصل العظمى الجمعة المقبل بمحافظات الوجه البحري والقاهرة 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية، السواحل الشمالية 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية، جنوب سيناء41 والمحسوسة 43 درجة مئوية، شمال الصعيد 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، جنوب الصعيد43 والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة السبت المقبل

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل الموافق 15 يوليو، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة المحسوسة في كل من القاهرة والوجه البحري 39 درجة مئوية، وتسجل العظمى في السواحل الشمالية 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية، جنوب سيناء41 والمحسوسة 44 درجة مئوية، شمال الصعيد 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 والمحسوسة 45 درجة.