«النقل» تعلن التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج «الفلنكات الخرسانية» قريبا

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل اجتماع الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2022، موضحاً أن هناك توجيهات بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الأعمال بمختلف أنحاء الجمهورية.

ووفقا لبيان صحفي، شملت التوجيهات الاهتمام بقطاع الطرق في صعيد مصر نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية في صعيد مصر ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل دوري بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها البلاد في أعمال البنية التحتية باستخدام أحدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف بمعدات الـ FDR والـ CIR باعتبار الشركة المصرية رائدة في هذا المجال حيث أن هذه المعدات تعمل على إنجاز المشروعات في وقت قياسي وبتكلفة اقل بنسبة حوالي 30 % مقارنه بالطرق التقليدية وتحافظ على البيئة والثروات المحجرية للخامات المستخدمة في طبقات الرصف.

القطار الكهربائي السريع

وأعلنت الشركة عن قرب التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز «RFI- 260»، الذي سيتواكب مع أحدث المواصفات العالمية وذلك باستثمارات مالية تصل إلى 500 مليون جنية لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع، لافتاً إلى ضرورة العمل المستمر على تدريب الكوادر من العاملين بالشركة والحفاظ عليهم باعتبار أنهم هم مستقبل الشركة وكذلك قيام الشركة بتدعيم أصولها بأحدث المعدات بشكل مستمر.

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

وخلال الاجتماع تم استعراض ما نفذته الشركة من أعمال حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 1.3 مليار جنيه وتحقيق أرباح بنحو مبلغ 172 مليون جنيه مقابل 131 مليون جنيه العام المالي السابق وبزيادة قدرها 41 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31 %.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2022 بالإضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون جنية ليصبح رأس مال الشركة 400 مليون جنية.

يذكر أن شركة الصيانة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.