الخميس.. آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف «LRT»

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنَّ آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، موضحة أنَّ الوظائف تشمل مهندس سلامة وصحة مهنية بإدارة المخاطر، ومهندس كوارث وأزمات بإدارة الأداء، ومهندس وحدات متحركة «معدات تنذاكر ثقيلة بإدارة المعدات»، ومهندس سلامة وجودة بإدارة المعايير والمقاييس وأخصائي جودة بقسم مراقبة الجودة، ومهندس سلامة وجودة بقسم المراقبة «مراقب ومراسل».

وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق، في مستند رسمي، أنَّ الوظائف المحاسبية في القطار الكهربائي الخفيف، تضم قسم التجارة والأعمال تشمل محاسب ومحاسب كاشير وأخصائي مشتريات وأمين مخازن وإدارة الأصول، وتشمل الوظائف الإدارية أخصائي موارد بشرية وتدريب وأعمال إدارية وأخصائي إدارة الوثائق وأخصائي تكنولوجيا المعلومات ومترجم لغة صينية إلى اللغة «الإنجليزية والعربية».

المستندات المطلوبة

وأشارت إلى أنَّ المستندات المطلوبة للمتقدمين لـ وظائف القطار الكهربي الخفيف، هي صورة بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة ميلاد كومبيوتر وصورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها المتقدم للوظائف وعضوية نقابة المهندسين وصورة الموقف من التجنيد، فضلاً عن أن شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وصورة شهادات الخبرة والدورات إن وحد في مجال الوظيفة المتقدم إليها وصورة شخصية وحوالة بريدية بقيمة 50 جنيهًا.

معلومات عن القطار الكهربائي الخفيف

- تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة

- تمّ تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

- يتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات.

4 - تمّ تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أي رسوم.

5 - تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة.

6- باكتمال نقل المرحلة الثانية من الوزارات والهيئات الحكومية المخطط إكتمالها ستزيد نسبة الإشغال في القطار.