إحالة متهمين بسرقة الدراجات النارية في الدقهلية للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة إحالة متهمين بسرقة الدراجات النارية بدائرة مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات وورود تحريات المباحث.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقي قسم شرطة المنصورة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن المنصورة، يفيد بقيام شخصين مُسجلين جنائيًا، ويقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ومركز شرطة طلخا، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، متبعين في إتمام عملياتهم الإجرامية أسلوب المغافلة.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 15 واقعة سرقة في دوائر مركز شرطة طلخا، ومركز شرطة المنصورة، مركز شرطة محلة دمنة، مركز شرطة السنبلاوين، قسم شرطة أول المنصورة، ومركز شرطة بنها في القليوبية.

واعترف المتهمان أيضًا أنهما قاما ببيع المسروقات 15 دراجة نارية لعمليهما سيئ النية «مُسجل جنائيًا، يقيم في دائرة قسم شرطة أول المنصورة» أمكن القبض عليه وأرشد عن المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

العقوبة الجنائية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأضاف أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».