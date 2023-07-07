السيطرة على حريق محل بسبب ماس كهربائي في المنصورة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى محلات لبيع العسل الأسود في منطقة الشيخ حسانين بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المحلات الكبرى لبيع العسل الأسود وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

تفاصيل احتراق إحدى المحلات الكبرى وإخماده

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، لمعاينة الحادث وبالفحص والتحريات تبين عن وجود حريق شب داخل إحدى المحلات الكبرى لبيع العسل الأسود، وتم السيطرة على الحريق وإخماده في منطقة ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، والمحل ملك «عبد الحكيم.م.ج».

تلف المحل بالكامل

وأسفر عنه احتراق وتلف المحل بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهرباء داخل المحل تسبب في اندلاع الحريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.