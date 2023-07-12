طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الأمواج

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تزامنا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها الإسكندرية، بالإضافة إلى انخفاض معدل ارتفاع الأمواج عن الأيام الماضية؛ ما يعد فرصة للهروب إلى شواطئ الإسكندرية.

ارتفاع الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت نحو 35 درجة مئوية صباحا بينما المحسوس 37 درجة مئوية.

حالة الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار نشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط بمعدل 32 كيلومترا في الساعة، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر ما يعني أنها متوسطة يسمح بنزول البحر على شواطئ الإسكندرية شرقا فيما يحذر النزول غربا بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الإسكندرية خلال تلك الآونة، ارتفاع نسب الرطوبة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل نهارا من 50 إلى 55%، بينما ليلا من 92 إلى 93% وهو ما يزيد من الشعور بالحر وهو أعلى معدل هذا الأسبوع.