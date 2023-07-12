مهرجان العلمين.. الحدث الترفيهي الأكبر بمصر والشرق الأوسط (فيديو)

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ الشركة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها طيلة الفترة الماضية، لأنه يخص البلد كلها وليس الشركة فقط.

العلمين تتسم بمظهر رائع وتخطيط مميز

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات نقلها برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «العلمين تتسم بمظهر رائع وتخطيط مميز فضلا عن البحر، ونريد تنظيم مهرجان يليق باسم هذه المدينة».

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «لا يمكن إغفال أهمية هذا المهرجان، حيث سيشهد تنوعا في الأنشطة بين عروض أزياء وفنية وثقافية وحفلات».

مهرجان العلمين حلم بدأ يتحقق

وأضاف المهندس شريف طه، رئيس قسم قطاع التطوير بشركة سيتي إيدج العقارية: «هذا المهرجان حلم بدأ يتحقق، لأن مشاركتنا في مدينة العليمن الجديدة بدأت منذ سنوات مع بداية تطويرها والترويج لها».

وقال الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري: «نشهد تطورا كبيرا في العلمين الجديدة، وحالة من حالات التمتع بما تنفذه الدولة من تطوير لمنشآتها والمدن التي تحتاج إلى تقديم خدماتنا فيها بشكل متطور».