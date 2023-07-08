«تعليم الدقهلية» توضح رابط التقديم واختبارات القبول بمدارس المتفوقين

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن إتاحة رابط خاص بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة إلى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتي بدأ التقديم بها من يوم الأربعاء 5 يوليو حتى 25 يوليو لمدة 20 يوما، إذ يجرى التقديم إلكترونيا.

رابط التقديم وموعد إجراء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين بالدقهلية

وأوضح«شعبان» في بيان، أنه يجرى التقديم إلى المدارس من خلال الرابط المحدد من هنا، ويستعد الطلاب من أجل إجراء اختبارات القبول التي تبدأ يوم 12 أغسطس وتستمر حتى 15 أغسطس.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

وأضاف أن هناك فئات معينة من الطلاب بمحافظة الدقهلية يسمح لها بالدخول إلى اختبارات القبول بمدارس المتفوقين جاءت كالآتي:

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي مستوفي شروط التقديم.

- يسمح للطالب المصري أن يحصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين، ولو لم يكن مستوفيا الشروط، بعد اعتمادها من أكاديمية البحث العلمي.

- الطلبة المتقدم بالفعل بالحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها بعد مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذ لم يتقدم بذلك قبل بدايهطة العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية بتدريس أي منهج حاصل على شهادة الإعدادية 2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات وتم استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية العام الدراسي 2023، غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوى.