وكيل «تعليم الدقهلية» يجتمع مع المدارس التجريبية استعدادا للعام المقبل

اجتمع ناصر شعبان وكيل وزارة تعليم الدقهلية مع مديري المدارس التجريبية بمدرسة المنصورة المتميزة الأحد 25 يونيو، لوضع آليات العمل للعام الدراسي الجديد ومناقشة خطة العمل بالمدارس خلال الفترة المقبلة.

عقد اجتماع مع مديري مدارس التجريبي بالدقهلية

وشدد «شعبان» على حسن استقبال أولياء الأمور، وعلى أن يضع مصلحة الطالب نصب أعينهم باعتبارها الهدف الأساسي للعملية التعليمية بالمدارس التجريبية بالدقهلية، دون الإخلال بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل في المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

وأعرب شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن تقديره لدور المدارس التجريبية ودورها الحيوي، متمنيًا أن تكون المدارس التجريبية مؤسسات تعليمية وتكون مصدرًا فكرياً وتنويرياً.

وتستعد المدارس التجريبية بالدقهلية لاستقبال دفعة جديدة سواء من رياض الأطفال أو من الصف الأول الابتدائي، إذ يجري التقديم من خلال وزارة التربية والتعليم.

التقديم للمدارس التجريبية بالدقهلية

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت موقع موحد للتقديم للمدارس التجريبية 2024 للصف الأول الابتدائي ورياض أطفال، وحددت خطوات التقديم للمدارس وهي:

- الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم

- اختيار الخدمات الإلكترونية

- اختيار خدمات ولي الأمر

- اختيار التقديم إلي المدارس التجريبية

- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب

- اختيار ملئ استمارة التقديم

- كتابه البيانات كاملة بشكل صحيح