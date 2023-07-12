محافظ الشرقية يفاجئ قرية الجراية ويعلن إنشاء متنزه بمدخل الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح محافظ الشرقية الأعمال النهائية بمشروع إنشاء متنزه للمواطنين بطريق الزقازيق أبو حماد، الذي يشمل إقامة حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكورية وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين على مسافة 550 مترا وعرض 9 أمتار بدءاً من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبو حماد بتكلفة 5 ملايين جنيه.

قرب انتهاء أعمال إنشاء المتنزه بمدخل مدينة الزقازيق

حرص محافظ الشرقية على مشاركة المواطنين فرحتهم بقرب انتهاء أعمال إنشاء المتنزه وتهيئته لاستقبالهم لقضاء أوقاتهم فراغهم، واستمع لآرائهم حول أعمال التطوير الجارية بالمنطقة مقدمين له الشكر لإقامة هذا المشروع الترفيهي الهام الذي يوفر بيئة آمنة للأطفال للعب وقضاء وقتاً سعيداً مع أسرهم.

الوقوف على مستوى الخدمات للمواطنين

توجه محافظ الشرقية لزيارة لقرية كفر الجراية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

تفقد المحافظ عدد من شوارع القرية وحرص على الجلوس مع الأهالي وأدار معهم حواراً هادئاً واستمع لمشاكلهم على الطبيعة وتعرف على احتياجاتهم الضرورية، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بتلبيتها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

وقال المحافظ إن الدولة تبذل قصارى جهدها سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مشروعات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وفتح محاور مرورية جديدة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

جولات مفاجئة لمحافظ الشرقية في القرى

أكد محافظ الشرقية أن جولاته المفاجئة بمختلف قرى المحافظة تأتي للتعرف احتياجات الأهالي على الطبيعة ووضع الحلول اللازمة لعلاج كل المشكلات التي يعانون منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للمرة الثانية مقدمين له الشكر لتكرار زيارته للقرية وتكليفاته الواضحة للتنفيذيين بسرعة إنهاء كافة المشاكل التي يعانون منها.