رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية الشرقية و«الحمراء» للغربية

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا لليوم الثاني على التوالي مع تحسن الأحوال الجوية، فيما رفعت الرايات الحمراء على شواطئ العجمي مجددا لليوم الرابع تواليا.

الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا

وبحسب التقرير اليومي من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه جرى رفع الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية في القطاع الشرقي وذلك لتوسط ارتفاع الأمواج، حيث يسمح بالنزول مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل في المياه والالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ والانتباه للأطفال.

رايات حمراء على شواطئ الإسكندرية غربا

وأشار التقرير، إلى رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاع الغربي بسبب ارتفاع منسوب المياه؛ ما يعني منع السباحة وضرورة الاستماع إلى تعليمات رجال الانقاذ للحفاظ على الأرواح.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية اليوم، يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.75 متر وهو معدل متوسط يسمح بنزول البحر خلال الشواطئ الآمنة ذات حاجز الأمواج.