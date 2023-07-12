«القاهرة الإخبارية»: «الناتو» قلق من قرار بكين بتوسيع قدراتها النووية

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، أنّ ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعرب عن قلقه بشأن خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية.

وأضاف «ستولتنبرج»، أنّنا ندين قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بعيد المدى ما اعتبره تهديدًا خطيرًا.

وبدأت قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس الثلاثاء في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لمناقشة عدد من الملفات، وبينها «دعم أوكرانيا ووضع آليات دفاع ضد روسيا وانضمام السويد للحلف»، في حين أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استياءه من عدم وجود جدول زمني لعضوية بلاده في التحالف.