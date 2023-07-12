أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة المركزية للامتحانات، عن جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في محافظة كفر الشيخ «علمي»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 22 من شهر يوليو الجاري وتنتهي يوم 2 من شهر أغسطس المقبل، وذلك على نطاق جميع المعاهد الأزهرية الثانوية في المحافظة.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في محافظة كفر الشيخ

كما تقرر بدء الامتحانات وفقًا لجدول امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي الأزهري في محافظة كفر الشيخ «علمي»، كما تم نشره من قبل قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة المركزية للامتحانات، على النحو التالي:

- السبت 22 يوليو، مادة الفقه تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الكيمياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأحد 23 يوليو، مادة النحو وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة التوحيد وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأثنين 24يوليو، مادة التفسير وعلومه وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الأحياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الثلاثاء 25 يوليو، مادة الحديث وعلومه وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الجبر وحساب المثلثات وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 26 يوليو، ومادة اللغة الأجنبية وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 12، ومادة التربية الفنية وتبدأ من الساعة 12:30 وحتى الساعة 2.

- السبت 29 يوليو، مادة القران الكريم وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الفيزياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأحد 30 يوليو، مادة البلاغة وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومادة الهندسة الفيزياء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأثنين 31 يوليو، مادة الصرف وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، والإنشاء وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الثلاثاء 1 أغسطس، مادة الآداب والنصوص والمطالعة وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، مادة الثقافة الإسلامية وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

- الأربعاء 2 أغسطس، مادة الحاسب الألي وتبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، المستوي الرفيع وتبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30.

كما يؤدي المبصرون شفهيًا في القران الكريم، الحديث، بينما يؤدي امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.