جدول الدور الثاني لامتحانات الابتدائي في محافظة كفر الشيخ

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، لطلاب المرحلة الابتدائية، بعد إعلان جدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، والمقرر أنّ تنطلق يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في محافظة كفر الشيخ وذلك بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023: مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والعلوم.

- الأحد 16 يوليو 2023: الرياضيات، والتربية الدينية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: اللغة الأجنبية للجميع، والدراسات الاجتماعية.

ووفقًا لجدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في محافظة كفر الشيخ فإنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفوف الابتدائية، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.