محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من قدامى اللاعبين: الاستاد حلم محبي المصري

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من قدامى الرياضيين، بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا أن الاستاد هو حلم محبي المصري بالمرحلة المقبلة، وأنه يتابع الأعمال الإنشائية.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، أهمية دور قدامى الرياضيين، وأهمية الاستفادة من خبراتهم الرياضية فى دعم الأندية وخاصة النادي المصري، مشيرا إلى أننا نقدر جهودهم ودورهم خلال مسيرتهم الرياضية ببورسعيد، والذين كانوا سببا فى إسعاد جماهير بورسعيد.

الغضبان: المحافظة تقدم كافة الدعم لقدامى الرياضيين

كما أشاد محافظ بورسعيد بتميزهم الرياضي خلال مسيرتهم في الملاعب، لافتا إلى أنه حريص على عقد لقاءات دورية مع قدامي الرياضيين، لتحقيق التواصل الفعال الذي يضمن الاستفادة من تاريخ وخبرات هؤلاء النماذج المشرفة فى محافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالنقلات النوعية التي يشهدها النادي المصري، مشيدا بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي يقدمه كامل أبو علي رئيس النادي المصري الذي لايدخر أي جهد في توفير متطلبات الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة و مميزة.

الغضبان: الاستاد حلم محبي المصري بالمرحلة المقبلة

وجدد اللواء عادل الغضبان دعمه المستمر لمجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو على مقدمة الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التي يقومون بها، ومتابعتهم الدورية للأعمال الإنشائية للاستاد الجديد الذى يمثل حلم محبي المصري بالمرحلة المقبلة للانتهاء من جميع أعماله طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

ومن جانبهم، وجه وفد قدامى اللاعبين، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على لقاءاته المستمرة مع قدامى اللاعبين، وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكدين فخرهم بما حققته محافظة بورسعيد من إنجازات غير مسبوقة.