محافظ بورسعيد عن ندى الأولى على الدبلومات الفنية: نموذج مشرف وقدوة

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الطالبة ندي عبدالباقي أحمد بمدرسة زينب الكفراوي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات لعام 2023.

الغضبان: ندى الأول بالدبلومات الفنية نموذج مشرف نفتخر بها

وتمنى محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، للطالبة ندى عبد الباقي، مزيدًا من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية المقبلة، مؤكدا فخره بما حققته الطالبة من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد الذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.

محافظ بورسعيد: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

وذكر بيان محافظة بورسعيد، أن الطالبة ندى عبد الباقي أحمد عبد الباقي، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بمجموع درجات 600 درجة، وبنسبة نجاح 98,17 %، وتخصصها فني سكرتير، بمدرسة زينب الكفراوي بنات.