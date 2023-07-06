محافظ بورسعيد: الخطوات التنموية ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكل المشروعات التي تمس حياة المواطن، استكمالا للخطوات التنموية التي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم لمناقشة مستجدات العمل في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري المديريات، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

تطوير عدد من المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

استمع محافظ بورسعيد لشرح حول الموقف التنفيذي لتطوير عدد من المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، ومنها تطوير شارع فلسطين، والمرحلة الثانية من الممشى السياحي، وإقامة وتطوير عدد من المشروعات الخدمية الجديدة.

استكمال خطط التنمية ببورسعيد

وذلك في إطار الخطة الاستثمارية التي جرى وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية، ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما جرى تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة، وتكثيف معدلات العمل لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وفقا للجداول الزمنية المحددة.