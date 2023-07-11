محافظ بورسعيد: تنفيذ حالتي إزالة لمزارع سمكية مخالفة على مساحة 75 فدانا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب، شنت حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 «المرحلة الثالثة» لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

إزالة حالتي تعدٍ لمزارع سمكية مخالفة ببورسعيد

وأكدت محافظة بورسعيد، في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد، تقع على مساحة 75 فدانا، ضمن الموجة 21 «المرحلة الثالثة»، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

الغضبان: عدم السماح بعودة التعديات على الأراضي

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه أي مخالة.