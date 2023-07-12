اليوم.. غلق باب التقديم في المرحلة الأولى رياض الأطفال 2023 بكفر الشيخ

تغلق مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء 12 يوليو، باب التقديم الإلكتروني أمام الراغبين في تسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية.

تسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق في وقت سابق، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية، استجابةً لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال، تلبيةً لتطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات.

فتح الموقع الإلكتروني لمدة 5 أيام

وجرى فتح الموقع الإلكتروني من هنا لمدة 5 أيام، بدءاً من يوم السبت الماضي الموافق 8 يوليو إلى الأربعاء 12 يوليو، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال.

شروط تقديم رياض الأطفال بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، فإن الشروط وأوراق العمل المطلوبة لرياض الأطفال، كالتالي:

- من سن 4 سنوات لسن 5 سنوات إلا يوم في شهر أكتوبر 2023، المستوى الأول في رياض الأطفال.

- من سن 5 سنوات لسن 6 سنوات إلا يوم في شهر أكتوبر 2023، للمستوى الثاني بالمدارس الرسمية.