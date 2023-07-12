«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة 23 من «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

تواصل وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وجرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إطلاق قوافل مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة لطرح السلع الغذائية، تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة، محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 50% في المنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.