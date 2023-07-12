ضبط 6 أطنان كيماويات مجهولة المصدر داخل مخزن في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسؤول عن مخزن كيماويات كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الكيماويات التي تستخدم لتنظيف حمامات السباحة، ومياه الشرب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، تبيّن أنّ بعض العبوات بحوزة المتهم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها في الأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 5,850 طن كيماويات، جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.