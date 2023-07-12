«الداخلية»: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 200 كيلو مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 301 قضية مواد مخدرة بإجمالي 322 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 109,445 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 39,050 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 21,879 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,346 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,825 كيلوجرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 2,040 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,317 كيلوجرام، كمية من مخدر البودر وزنت 463 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 410 جرامات، و2457 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 147 قطعة سلاح ناري بحوزة 117 متهما، وتنفيذ 84234 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 29 متهما هاربا، وضبط 13 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 308 دراجات نارية مخالفة، وضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 59 من سائقىي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.