أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج عن جدول امتحانات الدور الثاني، المقرر بدؤها خلال أيام قليلة، وفي هذا الإطار، تستعد الإدارات التعليمية بالمراكز لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم.

جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة سوهاج، تنشره «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة سوهاج

تضمن جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة سوهاج للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات الدور الثاني

يشمل جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة سوهاج 2023 المواد الرئيسية والمواد الفرعية والمدة الزمنية لكل مادة في الامتحانات.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام كالتالي:

- السبت 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات، ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 16 يوليو: امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات، ومادة الحاسب الألي لمدة ساعة واحدة.

- الإثنين 17 يوليو: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا لمدة ساعة ونصف أيضًا.

- الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف، ومادة التاريخ لمدة ساعة ونصف، ثم التكنولوجيا سواء للزراعي أو الصناعي أو الاقتصاد المنزلي لمدة ساعة واحدة.

- يوم السبت 22 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف، ومادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية العسكرية للمدارس العسكرية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية لمدة ساعة واحدة.

- يوم الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الرابع والخامس الابتدائي

جاء موعد امتحانات الدور الثاني سوهاج 2023 في الصف الرابع والخامس الابتدائي

الأحد 9 يوليو: اللغة العربية من 8 إلى 10:30، والتربية الدينية من 10:45 إلى 12:15.

الإثنين 10 يوليو: اللغة الإنجليزية من 8 إلى 9:30، والدراسات الاجتماعية من 9:45 إلى 11:15.

الثلاثاء 11 يوليو: العلوم من 8 إلى 9:30، والمهارات المهنية من 9:45 إلى 11:15.

الأربعاء 12 يوليو: الرياضيات من 8 إلى 9:30، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 9:45 إلى 11:15.

جدول امتحانات الدور الثاني لصف السادس الابتدائي

الأحد 9 يوليو: اللغة العربية من 8 إلى 10:30، والتربية الدينية من 10:45 إلى 12:15.

الإثنين 10 يوليو: اللغة الإنجليزية من 8 إلى 9:30، والدراسات الاجتماعية من 9:45 إلى 11:15.

الثلاثاء 11 يوليو: العلوم من 8 إلى 9:30.

الأربعاء 12 يوليو: الرياضيات من 8 إلى 9:30.

جدول امتحانات الدور الثاني لصف الصف الأول الإعدادي

السبت 15 يوليو: اللغة العربية والخط والإملاء، من 8 إلى 10:30، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 10:45 إلى 11:45.

الأحد 16 يوليو: اللغة الأجنبية من 8 إلى 10.

الإثنين 17 يوليو: الدراسات الاجتماعية من 8 إلى 10، والجبر والإحصاء من 10:15 إلى 12:15.

الثلاثاء 18 يوليو: العلوم من 8 إلى 10، والتربية الفنية من 10:15 إلى 12:15.

الأربعاء 19 يوليو: الهندسة من 8 إلى 10، والتربية الدينية من 10:15 إلى 11:45.