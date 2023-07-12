جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالجيزة لصفوف النقل.. يبدأ 15 يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس الابتدائي» والمقرر أن تبدأ يوم السبت 15 يوليو 2023 وتستمر حتي الخميس 20 من الشهر ذاته، وفقا للجداول المعتمدة رسميا من محافظ الجيزة.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالجيزة لرابعة ابتدائي

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية ولمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة نصف.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023 امتحان مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023 امتحان مادة الدراسات ولمدة ساعة ونصف، ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 19يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات ولمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالجيزة لخامسة ابتدائي

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية ولمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة نصف.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023 امتحان مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ولمدة ساعة ونصف، ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات ولمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالجيزة لسادسة ابتدائي

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء 19يوليو 2023 امتحان اللغة الأجنبية والعلوم.

- يوم الخميس 20 يوليو 2023 امتحان الدراسات الاجتماعية.