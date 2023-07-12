كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالقاهرة لصفوف النقل، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، يوم السبت 15 يوليو 2023 ويستمر حتى يوم 25 الجاري.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالقاهرة

- امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. من 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو الجاري.

- امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. من 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو الجاري.

- امتحانات الدور الثاني للنقل بمرحلة الإعدادية العام والرياضي خلال الفترة من السبت 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالقاهرة لأولى ثانوي

- يوم السبت 15 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف، وامتحان الفيزياء من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف لمدة ساعة ونصف، وامتحان الفلسفة والمنطق من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ولمدة ساعتين.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة 3 ساعات.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالقاهرة للصف الثاني الثانوي

- يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة والنصف ظهرا ولمدة ساعتين ونصف الساعة، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، ولمدة ساعتين.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين، وامتحان الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ولمدة 3 ساعات.

- يوم الاثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة ولمدة ساعتين.