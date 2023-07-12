«التعليم» تنفي تحديد موعد العام الدراسي الجديد 2023-2024

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024، على أن يتم إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية، للمدارس الرسمية والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات، بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب البيان، الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).