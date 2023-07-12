«التعليم العالي» تُنهي استعداداتها لبدء أعمال تنسيق الثانوية العامة

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لتنسيق 2023 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وأكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، انتهاء كافة الاستعدادات في المكتب الرئيسي والفروع بالمحافظات، موضحاً أن العمل سيبدأ السبت المقبل.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد المشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير التعليم العالي شدد على ضرورة العمل على قدم وساق لتذليل كافة العقبات تجاه الطلاب وإنهاء التجهيزات كافة قبل أعمال التنسيق، موضحاً أن موقع التنسيق سيبدأ استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2023 السبت المقبل وتسجيل اختبارات القدرات 2023، على أن تبدأ الكليات مباشرة في استقبال الطلاب لأدائها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

اختبارات القدرات 2023

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، لـ«الوطن»، جاهزية الكلية لاختبارات القدرات 2023 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن الاختبارات ستكون على مدار 3 أيام في الأسبوع، موضحة أنه على الطالب بعد التسجيل التوجه للكلية لأداء الامتحان.