الأولى على الجمهورية في التعليم الفني: أتمنى الالتحاق بكلية الهندسة

قالت بسمة شوقي الحاصلة على المركز الأول في شهادة التعليم الفني الصناعي، إنها تعمل منذ سنٍ صغيرة، وكانت من الأوائل، وحققت نسبة نجاح عالية في الشهادة الإعدادية لكنها لم تفضل الالتحاق بالتعليم العام.

وأضافت «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «حصلت على الشهادة الإعدادية، ولم أفضل الالتحاق بالثانوية العامة لأن مصروفاتها كبيرة، حيث أعيش مع والدتي، ولم أحب أن أكون عبئا عليها».

وتابعت الأولى على التعليم الصناعي: «قررت صناعة كيان لنفسي في التعليم الفني، وأحمد الله على حصولي على المركز الأول، وواجهت صعوبات كثيرة، فأنا بنت وأعيش في الريف وكنت أعمل في سوبر ماركت، وبذلت مجهودا كبيرا، وسألتحق بكلية الهندسة بعد إتمام الدراسة في المعهد الفني الصحي، وسأتخصص في التركيبات الكهربائية».