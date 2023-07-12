الكشف على 2886 مريضًا في قافلة طبية بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، من خلال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية البلاشون، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية.

قافلة طبية بقرية البلاشون في بلبيس

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القافلة أستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة اشتملت على 15 عيادة

وأشار «مسعود»، إلى أن القافلة الطبية، اشتملت على 15 عيادة، بها 13 تخصصًا طبيًا وهي: «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان»، إذ جرى تخصيص عيادتين لتخصصات «الباطنة والأطفال والعظام»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة بمركز ومدينة بلبيس.

ولفت إلى توقيع الكشف الطبي المجاني على 2886 مريضًا من أهالي المنطقة، وصرف العلاج اللازم لهم، كما جرى تحويل 20 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.