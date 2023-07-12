تحرير 30 محضرًا لمخابز مخالفة في حملات تفتيشية بكفر الشيخ

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق؛ للاطمئنان على جودة رغيف الخبز، والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

تحرير 30 محضرًا لمخابز مخالفة في حملات تفتيشية بمركز ومدينة دسوق

وتمكنت الحملة، التي انطلقت اليوم الأربعاء، من ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد أسفرت عن تحرير عن إجمالي 30 مخالفة محاضر بالمدينة والقرى موزعة كالآتي 10 محاضر نقص وزن، و8 محاضر صحة، و6 محاضر نظافة، ومحضر عدم إعلان، ومحضر تصرف دقيق، و2 محضر متنوع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة جميع صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.