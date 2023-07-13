متى تسقط الدعوى المدنية بالتقادم ويضيع الحق في التعويض أمام المحاكم؟

يهتم الكثير من المواطنين مقيمي الدعاوى القضائية بمعرفة إجراءاتها وشروطها وتفاصيلها وكل ما يتعلق بها، وأبرزها سقوط الدعوى بالتقادم، حيث يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إن الدعوى المدنية تسقط بالتقادم لمرور أكثر من 5 سنوات عليها، وبالتالي فإن أصحاب الحق في التعويض وإقامة الدعاوى المدنية يجب أن ينتبوا إلى هذا الإجراء القانوني حتى لا يضيع الحق في التعويض.

مدة سقوط الدعوى المدنية بالتقادم

وأضاف عبد الله، في حديثه لـ«الوطن»، أن الدعوى المدنية يجب أن تقام أمام القضاء المدني قبل أن يمر على الضرر 5 سنوات ويجب أن يكون الحق المدني مرهونا بشق جنائي بمعنى أنه عندما تنتهي النيابة العامة من التحقيق في اتهام معين ضد جهة ما بحفظ القضية يجب على المتضرر أي المدعى أن يقيم دعواه، مطالبًا بالتعويض قبل أن يمر 5 سنوات على قرار النيابة العامة.

مدة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

وتابع عبد الله أن الدعاوى الجنائية تسقط بالتقادم في غضون 10 سنوات من تاريخ حدوث الواقعة وفي حالة تحريك الدعوى الجنائية أمام القضاء فإن المدعى عليه من حقه أن يتقدم هو أو محاميه بطلب إلى القاضي يوضح أن الدعوى سقطت بالتقادم لمرور المدة المحددة قانونًا بنظر الدعاوى الجنائية، كذلك الحال في الدعاوى المدنية لا بد أن تنظر أمام المحكمة قبل مرور 5 سنوات عليها.

الضرر المادي والمعنوي

ولفت عبد الله إلى أن القانون واضح وصريح ويجب على الجميع الالتزام به حتى لا تضيع الحقوق، وبالتالي تكون هناك آلية المحاسبة للجناة والمساءلة أمام القضاء والمطالبة بالتعويض المدني منهم في حالة ارتكابهم أضرار تساهم في إلحاق الضرر المادي والمعنوي على الآخرين.