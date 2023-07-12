جدول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية في محافظة الإسكندرية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، لطلاب المرحلة الابتدائية، بعد إعلان جدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في محافظة الإسكندرية، والمقرر أنّ تنطلق يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في محافظة الإسكندرية وذلك بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط من 8 إلى 10.30، و‏التربية الدينية من 11 إلى 12.30.

- الأحد 16 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية من 8 إلى 10.30.

-الاثنين 2023/7/17 : العلوم من 8 إلى 9.3، والمهارات المهنية من 10 إلى 11.30.

-الثلاثاء 2023/7/18: اللغة الأجنبية من 8 إلى 9.30.

الأربعاء 2023/7/19: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 16 يوليو 2023: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 19 يوليو 2023:مادةالرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- السبت 15 يوليو 2023: اللغة العربية، والخط والإملاء، والعلوم.

- الأحد 16 يوليو 2023: الرياضيات، والتربية الدينية.

- الاثنين 17 يوليو 2023: مادة العلوم

- ‏الثلاثاء 18يوليو 2023: الرياضيات

- ‏الأربعاء 19يوليو 2823: الدراسات الإجتماعية.

ووفقًا لجدول امتحانات الدور الثاني الابتدائي في محافظة الإسكندرية، فإنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفوف الابتدائية، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي غداً الخميس 13 يوليو