جدول امتحانات الدور الثاني في محافظة الغربية للمرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية لسنوات النقل لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي من المقرر أن تبدأ فعالياتها في منتصف الشهر الجاري.

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية.. الصف الثاني الابتدائي

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الابتدائي، تعقد على مدار يومين، وتبدأ السبت 15 يوليو الجاري، السبت اللغة العربية، والخط العربي، والتربية الدينية، ويوم الأحد مادتي الرياضيات، واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية.. الصف الثالث الابتدائي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الدور الثاني الصف الثالث الابتدائي، يبدأ السبت بمواد اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية، ويوم الأحد يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية.. الصف الرابع الابتدائي

وأوضح «حسن»، أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، يبدأ السبت بمواد اللغة العربية، الخط العربي، والأحد مادة العلوم، واللغة الأجنبية، والاثنين مواد «الرياضيات، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية».

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية.. الصف الخامس الابتدائي

وأشار إلى أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة الغربية، يبدأ السبت بمادتي اللغة العربية، والخط العربي، ويوم الأحد بمادتي العلوم واللغة الأجنبية، والاثنين مادتي الرياضيات والتربية الدينية، والثلاثاء الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية.. الصف السادس الابتدائي

وتضمن جدول امتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي بمحافظة الغربية، 5 أيام، إذ يبدأ السبت بمادتي اللغة العربية والخط العربي، والأحد امتحان مادتي العلوم واللغة الأجنبية، والاثنين مادتي الرياضيات والتربية الدينية، ويختم بيوم الثلاثاء بمادة الدراسات الاجتماعية.