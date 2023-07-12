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جدول امتحانات الدور الثاني أولى وثانية ثانوي والشهادة الإعدادية في الأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
12:41 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
امتحانات- أرشيفية

امتحانات- أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بالأقصر، التي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، ضمن امتحانات الدور الثاني والمتخلفين بعذر مقبول، للعام الدراسي 2022 - 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية بالأقصر، الذي اعتمده المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، كالتالي:

- الصف الأول الثانوي من السبت الموافق 7/22 إلى الأحد 7/30.

- الصف الثاني الثانوي من السبت الموافق 22/7 إلى السبت 7/22.

-الشهادة الإعدادية من السبت الموافق 7/22 إلى الأربعاء 7/26.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنها تواصل عقد غرفة العمليات بالمديرية والإدارة التعليمية التابعة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة العملية الامتحانية للدور الثاني عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام والشهادة الإعدادية بالأقصر، تفصيليًا على النحو التالي:

 

 

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