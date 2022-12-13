أستاذ تخطيط: تصميم مدينة المنصورة الجديدة يراعى النظريات الحديثة في البناء

قالت الدكتورة نهى نبيل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة حلوان، إنّ افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كعاصمة للدلتا، أمرًا رائعًا لمدينة نشاهدها لأول مرة بمخطط مميز، إذ تم مراعاة كافة النظريات الحديثة بالتخطيط في هذا المشروع.

إقامة مدن الجيل الأول لتخفيف الزيادة السكانية بالمدن الكبرى

وأضافت «نبيل» في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ مصطلح مدن الجيل الرابع، شغل أذهان العديد من المواطنين بالفترة الماضية، إذ أنّ هناك العديد من الأفراد يرتبط لديهم هذا المصطلح بالمدن التكنولوجية وهو أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن مدن الجيل الأول هي 6 أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان، كمدن تابعة من شأنها التخفيف من آثار الزيادة السكانية بالمدن الكبرى.

مدن الجيل الرابع تلافت أخطاء مدن الأجيال السابقة

وتابعت أستاذ التخطيط العمراني بجامعة حلوان، مدن الجيل الأول تلاها إقامة العديد من المدن الأخرى كمدن الشروق والأمل وصولًا إلى مدن الجيل الثالث، أما الآن فمصر تشهد إقامة مدن الجيل الرابع ومنها المنصورة الجديدة، مشيدة بتخطيط مدن الجيل الرابع التي تلافت الأخطاء المرتبطة بالمدن السابقة، إضافة إلى إضفاء التطور على هذا التخطيط، منوهة أنّ إنشاء مدينة 6 أكتوبر تم في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تعميرها وإبرازها بالصورة الحالية استغرق العديد من السنوات.