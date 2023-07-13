طريقة معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال في سوهاج.. اتبع 3 خطوات

يرغب أولياء الأمور بمحافظة سوهاج في معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال فور إعلان ظهورها، إذ جرى إغلاق موقع التقديم الإلكتروني، الذي استمر شهرا من الفترة 1 حتى 30 يونيو.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة 2023 سوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة سوهاج 2023 ستظهر خلال عدة أيام عقب الانتهاء من حصر طلبات التقديم وتحديد كثافة الفصول والتوزيع الجغرافي للتقديمات والطلاب برياض الأطفال.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بسوهاج

ويمكن لولي الأمر معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة سوهاج 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم، باتباع عدة خطوات للحصول على النتيجة إلكترونيا كالتالي:

- الدخول على حساب ولي الأمر على الموقع، والذي سجل بواسطته للتقديم من هنا، ثم الضغط على تسجيل دخول.

- كتابة بيانات الدخول من الاسم والرقم السري.

- اختيار نتيجة رياض الأطفال.

- تظهر النتيجة بالقبول، وفقا للتوزيع الجغرافي أو عدم القبول.

تظلمات تقديم رياض الأطفال 2023 بمحافظة سوهاج

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عقب ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة سوهاج، فترة للتظلمات وتقديم طلبات النقل والتحويل وتحديد أسباب الاستثناءات.