كل ما تود معرفته عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024، موضحة أنه من المقرر إعلان النتيجة إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على أولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بدقة لحصول على النتيجة.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

2- يختار ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال.

3- يحدد ولي الأمر نوع التعليم المتقدم له الطالب.

4-يتم إدخال بيانات الطالب كاملة.

5- يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطفال.

6- يضغط ولي الأمر على كلمة استعلام.

7- ظهور موقف الطالب من التقديم سواء كان قبول أو إرجاء.

تعليمات مهمة بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن متابعة النتائج مسؤولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة، مشددة على ضرورة دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوم وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

وأضافت المديرية، أنه يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل «لا تخضع للمربع السكنى»، أو التجريبية «تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة»، حيث يكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا، مشددة على دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع.